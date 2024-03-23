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Війна з Росією: хроніка
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Головна Війна з Росією Обстріл Одеси: над Чорним морем знищили два розвідувальних БПЛА, а "Іскандер-К" влучив по відкритій території

Обстріл Одеси: над Чорним морем знищили два розвідувальних БПЛА, а "Іскандер-К" влучив по відкритій території

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23 березня росіяни випустили по Одещині БПЛА і балістику. Над Чорним морем знищили два розвідувальних дрони, а "Іскандер-К" влучив по відкритій території

Про це повідомляють Сили оборони півдня України.

Вони зазначили, що над Чорним морем знищено два розвідувальних дрони типу Zala.

Також ворожа балістична ракета, імовірно "Іскандер-К", спрямована з тимчасово окупованого Криму влучила по відкритій території Білгород-Дністровського району.

Інформація про руйнування і постраждалих не надходила.

  • Російська окупаційна армія у суботу, 23 березня, скинула з дрона вибухівку на Пункт Незламності в Новоолександрівській громаді Херсонської області.
Теги:
Україна
Росія
ППО
російська армія
Одещина
безпілотник
ракетний удар
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