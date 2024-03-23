Росія атакувала Пункт Незламності на Херсонщині: постраждали цивільні

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

Зазначається, що близько 10:10 в одному з населених пунктів Бериславського району окупанти скинули вибухівку з дрона, поцілили по Пункту Незламності.

Унаслідок цього поранення різного ступеня отримали двоє цивільних, їм надається медична допомога.

Натомість прокуратура Херсонської області розпочала досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).