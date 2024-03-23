Ворог вночі вдарив по Мирнограду на Донеччині: є постраждала
Російська окупаційна армія в ніч проти 23 березня обстріляла Мирноград Донецької області. Унаслідок цього постраждала місцева жителька
Про це повідомив в. о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк, пише "Суспільне".
"Чотири влучання у двох різних місцях міста. Поранена жінка - вона у лікарні, їй надана медична допомога, її життю нічого не загрожує. Більше постраждалих немає", - сказав він.
Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджені декілька двоповерхівок та триповерхівок, а також один приватний будинок.
"Водопостачання є, електрики лагодять обриви, котельня зупинена - понад 650 абонентів лишились без опалення, пошкоджений газопровід", - додав Третяк.
- Ввечері п'ятниці, 22 березня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" по Україні, унаслідок чого відомо про чотирьох постраждалих у Харкові.
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