Ворог вночі вдарив по Мирнограду на Донеччині: є постраждала

Про це повідомив в. о. начальника Мирноградської міської військової адміністрації Юрій Третяк, пише "Суспільне".

"Чотири влучання у двох різних місцях міста. Поранена жінка - вона у лікарні, їй надана медична допомога, її життю нічого не загрожує. Більше постраждалих немає", - сказав він.

Зазначається, що внаслідок атаки пошкоджені декілька двоповерхівок та триповерхівок, а також один приватний будинок.

"Водопостачання є, електрики лагодять обриви, котельня зупинена - понад 650 абонентів лишились без опалення, пошкоджений газопровід", - додав Третяк.