Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 22 березня
Ввечері п'ятниці, 22 березня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" зі східного та північного напрямків
Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили після 22:00.
"Сумська, Харківська області - загроза застосування ударних БПЛА!", - йшлося у повідомленні.
О 22:19 жителів Полтавщини попередили про рух "шахедів" у напрямку їхньої області.
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