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Головна Війна з Росією Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 22 березня

Росія запустила "шахеди". Ситуація ввечері 22 березня

22 березня, 2024 п'ятниця
22:37
Війна з Росією ППО

Ввечері п'ятниці, 22 березня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" зі східного та північного напрямків

Про загрозу "шахедів" Повітряні сили повідомили після 22:00.

"Сумська, Харківська області - загроза застосування ударних БПЛА!", - йшлося у повідомленні.

О 22:19 жителів Полтавщини попередили про рух "шахедів" у напрямку їхньої області.

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Теги:
Україна
Росія
Полтавщина
безпілотник
Військові новини
сирени
повітряна тривога
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Оксана Забужко
Автор Оксана Забужко
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