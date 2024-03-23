У Харкові до 35% будинків повернули світло, опалення - до 50%, - Терехов
Міський голова Харкова Ігор Терехов відзвітував про ситуацію в місті після атаки РФ в ніч на 22 березня: до половини будинків вже повернули опалення, втім без світла залишаються 65% осель
Про це Терехов розповів у етері телемарафону.
За його словами, до опалення вдалося під'єднати половину житлових будинків. Ремонтні бригади працюватимуть усю ніч, аби забезпечити повернення тепла до усіх харків'ян.
"Ми почали підключати певні райони Харкова до електропостачання. Це робить Харківобленерго. Близько 35% будинків підключені до електропостачання", - розповів Терехов.
Він зазначив, що у місті не працює вуличне освітлення та електричний транспорт, оскільки для цього не вистачає потужності. Наразі невідомо, коли повністю вдасться повернути електроживлення.
"Руйнації дуже серйозні, розбита трансформаторна підстанція, лінії, що подають, тому зараз важко казати про відновлення, відбудову цих трансформаторних станцій, а отже і підключення міста. Якщо буде потрібно, будемо робити графік відключення, щоб усі харків'яни мали електропостачання у певні години", - підсумував Терехов.
- Російська армія в ніч на 22 березня атакувала Україну 151 засобом повітряного нападу. Українська ППО знищила 92 ворожі цілі. У Харкові окупанти завдали понад 15 ударів по обʼєктах енергетики. Місто фактично повністю залишилося без світла. Метро працює лише як укриття. Харківський вокзал перевели на резервне живлення. Детальніше про атаку читайте тут.
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