У Міненерго розповіли про ситуацію на Дніпрогесі на п'ятий день після атаки РФ

Про це "Радіо Свобода" розповіла заступниця міністра енергетики України Світлана Гринчук.

За її словами, те, що енергетики можуть відновити, буде відремонтовано. Обладнанню, яке ремонту не підлягає, шукатимуть заміну.

"Що стосується пошкодження Дніпрогесу, то на сьогодні ще тривають розбір завалів та оцінка стану обладнання. Те обладнання, яке підлягає ремонту, яке можна швидко зремонтувати – ми це робимо. Те обладнання, яке зазнало значних пошкоджень, – шукаємо заміну йому і будемо намагатись якомога швидше поремонтувати його. Однак ми повинні розуміти, що у ворога зараз, як ми бачимо, енергетика – це ціль №1. Тому ми повинні бути готові до різних варіантів розвитку подій", - сказала чиновниця.

Вона наголосила, що енергетичні об'єкти України має бути захищено за допомогою засобів ППО.

"Звичайно, нам потрібне посилення протиповітряної оборони, оскільки кращого захисту як протиповітряна оборона, в тому числі й для енергетичних об’єктів, немає. Але в комплексі: протиповітряна оборона, фізичний захист, який ми будували й будуємо для наших об’єктів, – усе це разом, сподіваємося, дасть нам змогу захистити наші об’єкти", - резюмувала заступниця міністра.