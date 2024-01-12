Відключення світла за борги: у Yasno поділились планами

Про це заявив гендиректор Yasno Сергій Коваленко.

За словами Коваленка, Yasno не буде відключати боржників по всій Україні, адже працює з приватними клієнтами лише у Києві та в Дніпропетровській області

"Як відключатимуть постачальники й оператори системи розподілу на решті території України - краще уточнити у них. Ми не будемо відключати всіх підряд. У нас є чіткі критерії й по сумі, і по "віку" заборгованості. Наразі таких кандидатів на відключення більше ніж 70 тис. у Києві та Дніпропетровській області і їхній загальний борг становить понад 600 млн грн", - пояснив Коваленко.

У Yasno наголошують: відключення не буде одномоментно всім і раптово.

"Ми щомісяця сповіщаємо клієнтів про стан рахунку, всі знають, чи є у них борг, чи ні. Коли ж ми будемо подавати на відключення, то власник житла отримає паперове попередження за 10 днів до відключення, ще за 5 днів - сповіщення від ОСР. Якщо ви не живете у квартирі - уточніть свої показання, передавайте їх коректно і щомісяця, тоді боргу не буде", - зазначив керівник Yasno.