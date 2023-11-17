Підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року не буде: Міненерго спростувало інформацію, що шириться у соцмережах

Про це йдеться у повідомленні відомства.

"Сьогодні низка ЗМІ та телеграм-каналів поширили недостовірну інформацію про нібито підвищення тарифу на електроенергію для населення з 1 січня 2024 року, посилаючись у своїх повідомленнях на інтерв’ю голови НКРЕКП Костянтина Ущаповського", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сам голова НКРЕКП не робив таких стверджень у своєму інтерв’ю. НКРЕКП публічно спростувала інформацію, викладену в журналістських повідомленнях.

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Міненерго звернулося до журналістів із проханням бути пильними та не спотворювати інформацію, "особливо у таких важливих та чутливих для населення питаннях, як підвищення тарифів".