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Голова правління Нафтогазу Чернишов пообіцяв, що Україна пройде зиму за рахунок власного газу

9 жовтня, 2023 понедiлок
13:08
Економіка видобуток газу

Олексій Чернишов, голова правління НАК "Нафтогаз України", зазначив, що на сьогодні Нафтогаз накопичив більший обсяг природного газу у підземних сховищах, ніж було заплановано урядом України

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Маю всіх заспокоїти, Нафтогаз вже накопичив достатній об'єм природного газу. На сьогодні газу у наших підземних сховищах 15,7 млрд кубометрів. Цього абсолютно достатньо для того, щоб пройти зиму. До того ж ця цифра більше об'єму, який був запланований урядом України, а саме 14,7 млрд кубометрів. Україна продовжує збільшувати власний видобуток. Цю зиму ми пройдемо за рахунок українського газу ", - наголосив голова правління НАК "Нафтогаз України".

Олексій Чернишов зауважив, що ціна на газ змінюватися не буде протягом цієї зими, ніяких підвищень не планується.

Пан Олексій, резюмував: "Ціни стабільні – газу достатньо".

Що відомо про підготовку до нового опалювального сезону

12 серпня в Міненерго повідомили, що планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних із Росією областях, а також на прифронтових територіях.

13 серпня очільник уряду Денис Шмигаль казав, що Україна формує багаторівневий захист енергетичних об'єктів.

18 серпня стало відомо, що навколо Трипільської та Зміївської ТЕС, які входять до складу Центренерго, зводять захисні споруди.

Шмигаль пообіцяв, що тарифи на тепло в цьому опалювальному сезоні підвищувати не будуть.

Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що при підготовці до нового опалювального сезону та можливих нових обстрілів енергетичної інфраструктури Україна розраховує не тільки на засоби ППО.  

Станом на 19 вересня обсяг природного газу в українських підземних газових сховищах сягнув 14,7 млрд кубометрів. Планову кількість блакитного палива закачали достроково.

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив 21 вересня, що українська енергетична система повністю готова до проходження осінньо-зимового періоду.

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