Міненерго назвало міста, у яких найскладніша ситуація з підготовкою до опалювального сезону
Планові ремонти на енергетичних об'єктах України йдуть за графіком, однак найгірша ситуація з підготовкою до нового опалювального сезону спостерігається у прикордонних з Росією областях, а також на прифронтових територіях
Про це повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко, пише Суспільне.
Серед найскладніших українських регіонів у питанні енергетики він виділив Херсон, Харків, Запоріжжя, Чернігів та Сумщину.
"Безумовно найскладніша ситуація там, де постійні обстріли. Це Херсон. Там постійні обстріли. Вони (армія РФ - ред.) досить прицільно б'ють по наших бригадах, які виїздять робити там певні роботи. Це Харків. Це прифронтові території. Більш менш по Миколаєву ситуація, але Запоріжжя - кожен день приходить інформація про обстріли. Там складна ситуація. Плюс Чернігів і Сумська область - прикордоння. Оце найскладніші регіони", - сказав міністр.
Щодо планових ремонтів на енергетичних об'єктах України, Галущенко сказав, що наразі "усе йде за графіком".
"У серпні та вересні цього року у нас буде ключове навантаження по ремонтах на теплову генерацію і відповідно ми плануємо ще один тепловий блок наступного тижня так само вивести з ремонтів, але ключове, що все йде за графіком. І ми плануємо вийти на початок зими тими потужностями, які ми плануємо", - наголосив очільник Міненерго.
Галущенко також додав, що генерація електроенергії в Україні насамперед залежить від роботи атомних електростанцій. За його словами, атомна енергетика навіть в режимі втрати Запорізької АЕС на сьогодні виробляє понад 50% електроенергії в Україні.
"Тому в нас немає іншої генерації, яка б дотягнулася до цього показника. Й, відповідно, що важливо, це надійність. Минулий опалювальний сезон атомна генерація пройшла взагалі ідеально", - пояснив міністр енергетики.
- Так, 5 серпня, раніше плану з ремонту вийшов атомний блок однієї з АЕС, внаслідок чого потужність української електрогенерації збільшилася на тисячу мегават.
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