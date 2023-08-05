Потужність української електрогенерації збільшилася на тисячу мегават
У суботу, 5 серпня, раніше плану з ремонту вийшов атомний блок однієї з АЕС, внаслідок чого потужність української електрогенерації збільшилася на тисячу мегават
Про це інформує Міністерство енергетики України.
Зазначається, що енергоблок однієї з АЕС вийшов з ремонту на 15 днів раніше. На якій саме з АЕС відремонтували блок, у Міністерстві енергетики не уточнили, проте вказали, що його потужність становить тисячу мегават.
У Міненерго зауважили, що наразі триває наймасштабніша ремонтна кампанія в енергетиці за часи незалежності України.
"Дякуємо атомникам, які вивели з ремонту раніше плану блок атомної електростанції. Це важливо, адже саме атомна енергетика забезпечує стабільність енергосистеми та генерує більш ніж половину необхідної енергії. Працівники всіх видів генерації та розподільних мереж працюють 24/7, аби вчасно підготувати енергосистему до зими", - додав міністр енергетики Герман Галущенко.
- 2 серпня один з енергоблоків АЕС вивели у плановий ремонт, внаслідок чого знизилась потужність атомної генерації. Укренерго закликало до економії електроенергії.
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