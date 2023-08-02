Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 2 серпня, пішов у плановий ремонт ще один атомний енергоблок. Через це зменшилось виробництво на атомних електростанціях, які забезпечують покриття більшої частини споживання. Тому необхідно суттєво економити електроенергію, особливо у вечірні години максимального споживання", - йдеться у повідомлені.

При цьому у компанії не уточнили, блок якої саме АЕС вивели у ремонт.

У компанії зазначили, що пік споживання у вівторок, 1 серпня, був о 21:30. Порівняно з понеділком він зріс на 1,7%, що рівнозначно потужності одного теплового енергоблока. Там наголосили, що наразі можливість компенсації зниження потужності АЕС іншими видами генерації обмежена через масштабну ремонтну кампанію на більшості електростанцій України. Водночас імпорт електроенергії зможе лише частково допомогти забезпечити споживання.

"Тому важливо економно використовувати електроенергію та розподіляти споживання упродовж доби. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему", - додали в Укренерго.