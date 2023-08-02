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Укренерго заявило про зниження потужності атомної генерації: один із енергоблоків АЕС вивели у плановий ремонт

2 серпня, 2023 середа
12:24
Суспільство Укренерго

Один з енергоблоків АЕС у середу, 2 серпня, вивели у плановий ремонт, внаслідок чого знизилась потужність атомної генерації. Укренерго закликало до економії електроенергії

Про це повідомили в НЕК "Укренерго".

"Сьогодні, 2 серпня, пішов у плановий ремонт ще один атомний енергоблок. Через це зменшилось виробництво на атомних електростанціях, які забезпечують покриття більшої частини споживання. Тому необхідно суттєво економити електроенергію, особливо у вечірні години максимального споживання", - йдеться у повідомлені. 

При цьому у компанії не уточнили, блок якої саме АЕС вивели у ремонт. 

У компанії зазначили, що пік споживання у вівторок, 1 серпня, був о 21:30. Порівняно з понеділком він зріс на 1,7%, що рівнозначно потужності одного теплового енергоблока. Там наголосили, що наразі можливість компенсації зниження потужності АЕС іншими видами генерації обмежена через масштабну ремонтну кампанію на більшості електростанцій України. Водночас імпорт електроенергії зможе лише частково допомогти забезпечити споживання.

"Тому важливо економно використовувати електроенергію та розподіляти споживання упродовж доби. Це дозволить зменшити навантаження на енергосистему", - додали в Укренерго. 

  • У червні ремонт одного з блоків АЕС завершили на 20 днів раніше, а 5 липня ще один блок АЕС вивели з ремонту раніше плану, завдяки чому енергосистема України дістала додаткову потужність.

Україна
Енергія
атомна енергетика
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