Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба відомства.

"Завдяки професійній і злагодженій роботі наших атомників вдалося відремонтувати та запустити блок раніше, ніж планувалося. Це надзвичайно вагомий внесок у посилення стійкості нашої енергосистеми та забезпечення енергобалансу. Для кожного українця це означатиме стабільність енергопостачання", - прокоментував чиновник.

На якій саме з АЕС відремонтували блок, у Міністерстві енергетики не уточнили.

Нині в Україні відбувається масштабна ремонтна кампанія, спрямована на посилення стабільності енергосистеми, розбалансованої через обстріли РФ. Згідно з даними, оприлюдненими у звіті ООН, здатність до виробництва електроенергії в Україні скоротилося на 61 відсоток протягом року. 6 енергоблоків із 75 були знищено, 16 пошкоджені, один перебуває під тимчасовим контролем РФ, а 22 не працювали через матеріально-технічні проблеми з постачанням газу чи вугілля.

У березні в Енергоатомі обіцяли, що виведення блоків АЕС у плановий ремонт не вплине на електропостачання українців.