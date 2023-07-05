Ремонт одного з блоків АЕС завершено раніше плану: в Міненерго заявили про посилення потужності в енергосистемі
Ремонт одного з блоків АЕС завершили на 4 дні раніше. Енергосистема України отримала ще 1000 МВт потужності, що означає стабільне живлення в оселях споживачів
Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, передає пресслужба відомства.
"Завдяки професійній і злагодженій роботі наших атомників вдалося відремонтувати та запустити блок раніше, ніж планувалося. Це надзвичайно вагомий внесок у посилення стійкості нашої енергосистеми та забезпечення енергобалансу. Для кожного українця це означатиме стабільність енергопостачання", - прокоментував чиновник.
На якій саме з АЕС відремонтували блок, у Міністерстві енергетики не уточнили.
Нині в Україні відбувається масштабна ремонтна кампанія, спрямована на посилення стабільності енергосистеми, розбалансованої через обстріли РФ. Згідно з даними, оприлюдненими у звіті ООН, здатність до виробництва електроенергії в Україні скоротилося на 61 відсоток протягом року. 6 енергоблоків із 75 були знищено, 16 пошкоджені, один перебуває під тимчасовим контролем РФ, а 22 не працювали через матеріально-технічні проблеми з постачанням газу чи вугілля.
У березні в Енергоатомі обіцяли, що виведення блоків АЕС у плановий ремонт не вплине на електропостачання українців.
- У червні ремонт одного з блоків АЕС завершили на 20 днів раніше.
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