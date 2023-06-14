Про це заявив очільник Міненерго Герман Галущенко, передає пресслужба відомства.

"Після надскладної зими, яка стала викликом для енергетиків і всіх українців, триває найбільш масштабна за часи Незалежності ремонтна кампанія на енергетичних об’єктах. Завдяки злагодженій і професійній роботі атомникам вдалося на 20 днів раніше провести та завершити ремонт одного з блоків АЕС. Він додасть в енергосистему необхідні 1000 МВт потужності для посилення її стійкості. Для споживачів це означатиме: потужність у системі є, енергопостачання буде стабільним, отже, жодних приводів для хвилювань і спекуляцій із приводу можливих відключень побутових споживачів немає", - сказав Галущенко.

Унаслідок ворожого обстрілу України в ніч на 14 червня нових пошкоджень енергетичної інфраструктури не зафіксовано. Нині енергетики працюють над заживленням абонентів на Херсонщині та Миколаївщині. Ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи на береговій насосній станції Херсонської ТЕЦ, яка була підтоплена.

Через обстріли прифронтових і прикордонних територій є відключення на Херсонщині, Донеччині, Сумщині та Харківщині. Внаслідок технологічних порушень були без світла споживачі в Одеській та Кіровоградській областях.