Через підрив Каховської ГЕС є ризики підтоплення Херсонської ТЕЦ

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н "Острів"), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи", – йдеться у повідомленні.

Водночас загрози для Запорізької АЕС поки немає.

Загалом загроз для стабільності електропостачання України немає. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, зазначили в Міненерго.

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