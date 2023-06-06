Через підрив Каховської ГЕС є ризики підтоплення Херсонської ТЕЦ
Через підрив Каховської ГЕС, який росіяни здійснили 6 червня, є ризики підтоплення Херсонської ТЕЦ. У Херсоні вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Через підрив дамби є ризики підтоплення енергооб’єктів на Херсонщині, зокрема Херсонської ТЕЦ. Через підтоплення у місті вже знеструмлено майже 12 тисяч споживачів (р-н "Острів"), можливі проблеми з водопостачанням. Готуються превентивні антикризові заходи", – йдеться у повідомленні.
Водночас загрози для Запорізької АЕС поки немає.
Загалом загроз для стабільності електропостачання України немає. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів, зазначили в Міненерго.
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