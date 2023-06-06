Коротко: У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня можна прочитати за цим посиланням.
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Глава МЗС Чехії Ян Ліпавський заявив, що підрив Каховської ГЕС можна прирівняти до застосування зброї масового знищення. Про це він написав у твіттері.
"Росія продовжує розширювати межі своєї агресії. Обстріл дамби Нової Каховки над житловими кварталами можна порівняти із застосуванням зброї масового ураження проти мирного населення. Ця жорстокість буде засуджена і покарана!" - наголосив він.
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12:21
Для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС із Києва вирушила мобільно-оперативна група фахівців ДСНС. Залучено техніку підвищеної прохідності, додаткові сили та засоби: човни, болотоходи "Богун", плаваючі транспортери, генератори, мобільні очисні станції та транспортні засоби для підвозу питної води.
Фото: ДСНС України
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12:16
Теплові електростанції ДТЕК працюють у штатному режимі та готові балансувати енергосистему в разі необхідності
"Ми вже запропонували місцевій владі свою допомогу і готові відправити весь вільний транспорт ДТЕК Одеські електромережі, щоб допомогти з евакуацією населення. Координуємо свої дії з Міненерго та Укренерго", - зазначено в повідомленні.
У ДТЕК додали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС знижується рівень води у водосховищі Запорізької ТЕС, з якого станція бере воду для перекачування насосами на ЗАЕС. Працівники ТЕС моніторять ситуацію та взаємодіють з колегами з Енергоатому.
Сама Запорізька ТЕС не працює з травня минулого року. Загалом Дніпровський каскад ГЕС забезпечує водою три ТЕС ДТЕК. На всіх них ведуть спостереження за рівнем води, ситуація стабільна.
В Укренерго додали, що підрив Каховської ГЕС не вплинув на стан енергосистеми. Однак унаслідок ворожих обстрілів у ніч проти 6 червня пошкоджено мережі обленерго у 5 регіонах України
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12:07
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг назвав руйнування Каховської ГЕС "обурливим актом, який ще раз демонструє жорстокість війни".
"Підрив Каховської дамби сьогодні ставить під загрозу життя тисяч мирних жителів і завдає серйозної шкоди навколишньому середовищу", - написав він у твіттері.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про чотири головні завдання:
організувати евакуацію та розміщення людей на безпечних територіях. Перші потяги з Херсона відправляються о 13:00.
Запорізька АЕС. Наразі ситуація контрольована. Важливо не допустити розвитку найгіршого сценарію.
забезпечення питною водою. Вже напрацьовані пропозиції, є підготовлені проєктні рішення. Уряд готує виділення коштів, аби розпочати реалізацію проєктів якнайшвидше.
оцінка екологічних наслідків. Міндовкілля має підготувати відповідні дані.
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11:52
Яким територіям загрожує затоплення. Інфографіка
Загалом затоплення найбільше загрожує території на правобережній частині річки Дніпро, а саме: село Миколаївка, Ольгівка, Львове, Тягинка, Понятівка, Іванівка, Токарівка, Придніпровське, Садове, та частково місто Херсон — острів Корабел.
Голова ОВА Олександр Прокудін в етері телемарафону зазначив, що на Херсонщині приблизно 16 тисяч людей опинились у критичній зоні правого берега Дніпра.
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11:48
Станом на 11:00 на Херсонщині евакуйовано 885 громадян.
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11:42
Підрив Каховської ГЕС відбувся зсередини. Про це начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України капітан 1-го рангу Наталя Гуменюк зазначила в ефірі телеканалу "Еспресо".
"По наслідках руйнувань бачимо, що вибухівка була закладена зсередини й підрив відбувся зсередини. Окупанти підірвали Каховську ГЕС, розраховуючи на те, що це злякає й зупинить контрнаступ Сил оборони України", - наголосила Гуменюк.
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11:38
Володимир Зеленський провів термінове засідання РНБО. Серед основних питань – евакуація людей. За підсумками засідання погоджено комплекс міжнародних і безпекових заходів, щоб притягти Росію до відповідальності за цей теракт.
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11:33
Двоє херсонських поліцейських отримали осколкові поранення під час здійснення евакуаційних заходів у місті. Про це повідомили в МВС України.
Під час евакуації людей росіяни вдарили з артилерії.
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