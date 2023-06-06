Теплові електростанції ДТЕК працюють у штатному режимі та готові балансувати енергосистему в разі необхідності

Про це зазначили у телеграм-каналі ДТЕК.

"Ми вже запропонували місцевій владі свою допомогу і готові відправити весь вільний транспорт ДТЕК Одеські електромережі, щоб допомогти з евакуацією населення. Координуємо свої дії з Міненерго та Укренерго", - зазначено в повідомленні.

У ДТЕК додали, що внаслідок підриву Каховської ГЕС знижується рівень води у водосховищі Запорізької ТЕС, з якого станція бере воду для перекачування насосами на ЗАЕС. Працівники ТЕС моніторять ситуацію та взаємодіють з колегами з Енергоатому.

Сама Запорізька ТЕС не працює з травня минулого року. Загалом Дніпровський каскад ГЕС забезпечує водою три ТЕС ДТЕК. На всіх них ведуть спостереження за рівнем води, ситуація стабільна.

В Укренерго додали, що підрив Каховської ГЕС не вплинув на стан енергосистеми. Однак унаслідок ворожих обстрілів у ніч проти 6 червня пошкоджено мережі обленерго у 5 регіонах України