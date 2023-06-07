Тактикою випаленої землі РФ визнає, що не здатна втримати окуповані території, - Кислиця на засіданні Радбезу ООН щодо підриву Каховської ГЕС
Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця заявив, що підривом Каховської ГЕС, росіяни довели, що не здатні утримати тимчасово окуповані території
Про це Кислиця заявив під засідання Ради Безпеки ООН щодо підриву Каховської ГЕС, повідомляє Еспресо.TV.
"Російський режим запустив бомбу масового знищення проти екології. Це акт тероризму проти критичної інфраструктури, проти України. Використовуючи тактику випаленої землі, російські окупанти визнають, що ця територія не належить їм і вони не можуть її втримати", - сказав Кислиця.
Він підкреслив, що РФ заперечує свою провину в підриві Каховської ГЕС, як і заперечувала причетність до злочинів у Маріуполі, Бучі та Ізюмі.
"Це ще один приклад геноциду народу України. Це реакція Кремля на заклик до мирних переговорів. Росію потрібно знешкодити, а не умиротворювати", - наголосив Кислиця.
Він також уточнив, що внаслідок підриву було знищено 11 з 28 секцій дамби.
"Станом на вечір було підвищення рівня води на 3,24 м біля Херсону. За 3-5 днів ми побачимо набагато більше наслідків. Вони будуть набагато гіршими для тимчасово окупованих РФ територій Херсонської області на лівому березі Дніпра", - попередив Кислиця.
Водночас він зауважив, що для Запорізької АЕС нараз нагальної загрози немає. "Ситуація складна, але під контролем", - зазначив Кислиця.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Детальний перебіг подій тут.
- Президент України провів засідання Ставки, на якому було розглянуто ситуацію на фронті, готовність до контрнаступу і підрив РФ Каховської ГЕС
- Також Зеленський заявив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху.
- Крім цього, Україна скликала термінове засідання Ради Безпеки ООН щодо підриву Каховської ГЕС.
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