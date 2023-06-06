Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

"Ставка. Доповіді військового командування. Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність – максимальна", - йдеться у дописі.

Також розглядалась доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС.

"Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території", - додав Зеленський.