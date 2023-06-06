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Ситуація на фронті, контрнаступ і підрив Каховської ГЕС: Зеленський провів Ставку

6 червня, 2023 вiвторок
20:03
Війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України провів засідання Ставки, на якому було розглянуто ситуацію на фронті, готовність до контрнаступу і підрив РФ Каховської ГЕС

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі.

"Ставка. Доповіді військового командування. Детально розібрали ситуацію на фронті та готовність наших сил до подальших дій. Готовність – максимальна", - йдеться у дописі.

Також розглядалась доповідь розвідки про ситуацію на Каховський ГЕС.

"Головний висновок – підрив був навмисним, але ворог діяв хаотично, допустивши затоплення власної техніки. Водночас підрив дамби не вплинув на спроможність України деокуповувати власні території", - додав Зеленський.

  • Також Зеленський заявив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху.
  • У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Детальний перебіг подій тут.

Володимир Зеленський
Каховська ГЕС
Контрнаступ ЗСУ
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