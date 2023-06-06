Про це президент повідомив у телеграм.

"У телефонній розмові поінформував генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про масштабні наслідки терористичного акту РФ з підриву дамби Каховської ГЕС. Обговорили шляхи мінімізації ризиків для безпеки ЗАЕС", - йдеться у дописі.

Також президент повідомив, що домовився про візит Гроссі до України.

У відповідь на заклик Зеленського Гроссі заявив, що очолить наступну місію організації на ЗАЕС після підриву Росією Каховської ГЕС.

Про це він повідомив у Twitter.

"Після тривожних подій, пов'язаних із руйнуванням дамби Каховської ГЕС, наступного тижня я очолю наступну ротацію нашої Місії з підтримки та допомоги МАГАТЕ на Запорізькій АЕС із посиленою командою", – написав гендиректор МАГАТЕ.

After concerning developments following the destruction of the #Kakhovka HPP dam, I will be leading the next rotation of our @IAEAorg Support and Assistance Mission to #Zaporizhzhya NPP (ISAMZ) next week with a reinforced team. Crucial moment for nuclear safety. https://t.co/7fcfsRzUKu — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 6, 2023