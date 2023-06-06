Гендиректор МАГАТЕ відвідає Україну, аби оцінити наслідки підриву Каховської ГЕС для ЗАЕС, - Зеленський
Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну
Про це президент повідомив у телеграм.
"У телефонній розмові поінформував генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі про масштабні наслідки терористичного акту РФ з підриву дамби Каховської ГЕС. Обговорили шляхи мінімізації ризиків для безпеки ЗАЕС", - йдеться у дописі.
Також президент повідомив, що домовився про візит Гроссі до України.
У відповідь на заклик Зеленського Гроссі заявив, що очолить наступну місію організації на ЗАЕС після підриву Росією Каховської ГЕС.
Про це він повідомив у Twitter.
"Після тривожних подій, пов'язаних із руйнуванням дамби Каховської ГЕС, наступного тижня я очолю наступну ротацію нашої Місії з підтримки та допомоги МАГАТЕ на Запорізькій АЕС із посиленою командою", – написав гендиректор МАГАТЕ.
- Нагадаємо, у вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Детальний перебіг подій тут.
- Президент України оперативно провів засідання Ставки, на якому було розглянуто ситуацію на фронті, готовність до контрнаступу і підрив РФ Каховської ГЕС
- Також Зеленський заявив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху.
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