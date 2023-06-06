Голова "Укргідроенерго": на місці зруйнованої ГЕС після деокупації дуже швидко збудуємо нову
Генеральний директор "Укргідроенерго" Ігор Сирота заявив, що після деокупації замість зруйнованої росіянами Каховської ГЕС дуже швидко буде побудовано нову станцію
Про це він сказав у ефірі телемарафону.
Він наголосив, що станція не підлягає ремонту, проте після деокупації Херсонщини буде побудована нова, більш потужна ГЕС.
"Станція відновленню не підлягає, вона повністю зруйнована, пів станції знаходиться під водою, йде розмив. Ми розуміємо, що нам доведеться дуже швидко будувати нову станцію. Ми побудуємо на тому самому місці красивішу і потужнішу станцію, і вони це будуть бачити", - наголосив Сирота.
Він також підкреслив, що Україну однозначно чекає екологічна катастрофа, оскільки масло з турбін потрапило у Дніпро.
"Екологічна катастрофа буде, тому що масло, яке було в турбінах, попало в річку. Там об'єм може бути від 150 до 450 тонн масла. Ми не знаємо, розгерметизувались трансформатори чи ні, будемо трохи пізніше розуміти, що сталося з екологією Херсонщини", - додав очільник.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Детальний перебіг подій тут.
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