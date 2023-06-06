Урсула фон дер Ляєн анонсувала допомогу Україні для усунення наслідків руйнування Каховської ГЕС
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала надання гуманітарної допомоги Україні для усунення наслідків підриву Каховської ГЕС росіянами
Про це вона написала у Twtter.
Єврокомісія надасть Україні:
- насоси для брудної води;
- пожежні рукави;
- мобільні водоочисні станції;
- човни.
Фон дер Ляєн наголосила, що Європа підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.
"Росія повинна буде розплатитися за воєнні злочини, скоєні в Україні. Руйнування дамби, кричуща атака на цивільну інфраструктуру, ставить під загрозу тисячі людей у Херсонській області. Європа мобілізує підтримку через наш механізм цивільного захисту", - пише вона.
- У вівторок, 6 червня, російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Докладно про те, як розвивалася ситуація вранці 6 червня можна прочитати за цим посиланням.
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