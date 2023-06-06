Про це вона написала у Twtter.

Єврокомісія надасть Україні:

насоси для брудної води;

пожежні рукави;

мобільні водоочисні станції;

човни.

Фон дер Ляєн наголосила, що Європа підтримуватиме Україну стільки, скільки буде необхідно.

"Росія повинна буде розплатитися за воєнні злочини, скоєні в Україні. Руйнування дамби, кричуща атака на цивільну інфраструктуру, ставить під загрозу тисячі людей у Херсонській області. Європа мобілізує підтримку через наш механізм цивільного захисту", - пише вона.