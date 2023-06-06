Війська РФ підірвали Каховську ГЕС

Про це повідомив у telegram-каналі спікер оперативного командування "Південь" Назаров.

Каховська ГЕС знаходиться за декілька кілометрів від тимчасово окупованого міста Нова Каховка на Херсонщині.

"Наразі уточнюється масштаб руйнування, швидкість і обсяги води, ймовірні райони підтоплення", - йдеться у дописі.

Перший заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський у себе в telegram-каналі закликав мешканців Херсонщини найближчим часом уважно стежити за повідомленнями ОВА та дотримуватися її інструкцій.