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Війна з Росією: хроніка
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Головна війна з Росією РФ може підірвати Каховську ГЕС, прорив дамби затопить понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном, - Зеленський закликав відправити міжнародну місію на станцію

РФ може підірвати Каховську ГЕС, прорив дамби затопить понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном, - Зеленський закликав відправити міжнародну місію на станцію

20 жовтня, 2022 четвер
20:21
війна з Росією На фото Каховська ГЕС

Президент України Володимир Зеленський звернувся до Європейської ради, розповівши, що Росія свідомо створює підґрунтя для масштабної катастрофи на Півдні України, замінувавши Каховську ГЕС

Про це йдеться в опублікованому відеозверненні Зеленського до ЄС.

"Ми маємо інформацію, що російські терористи замінували дамбу й агрегати Каховської гідроелектростанції. Це один з великих енергообʼєктів. Дамба цієї ГЕС утримує обсяг близько 18 мільйонів кубічних метрів води", - зауважив він.

Якщо російські терористи підірвуть цю дамбу, то в зоні швидкого затоплення опиняться понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном, наголосив президент.

"Сотні тисяч людей можуть постраждати. Може бути зруйноване забезпечення водою значної частини Півдня України. Цей російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження – вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища. Навіть робота каналу, який побудований для постачання води в Крим і про який періодично нібито "печуться" у Москві, буде повністю зруйнована. Ось це – справжнє ставлення Росії до нашого українського Криму. А загалом руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки одного цього російського теракту можуть стати такими, що його називатимуть історичною катастрофою", – сказав Зеленський.

Також він повідомив, що за його інформацією, Росія вже підготувала все, щоб здійснити цей теракт.

"Українських працівників викинули з Каховської станції – там тільки російські громадяни. Вони повністю контролюють станцію. Треба негайно діяти, щоб Росія не мала змоги реалізувати цю катастрофу. Потрібна міжнародна спостережна місія на Каховську ГЕС. Потрібно повернути туди український персонал і забезпечити негайне й професійне розмінування агрегатів і дамби", – повідомив Зеленський.

Крім цього президент України розповів, що Росія планує зробити теракт під фальшивим прапором– здійснити теракт і звинуватити в цьому Україну.

"Але ми з вами знаємо, у чому правда. Ми знаємо, що цю територію контролюють окупанти і на що вони вже були здатні. Вони самі ні перед чим не зупиняться. Але ми з вами можемо їх зупинити. Можемо зупинити настання катастрофічних наслідків. Можемо, а отже – повинні!" – підсумував Зеленський.

  • Нагадаємо, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань вважає, що в росіян не буде достатньо ресурсів, щоб замінувати та підірвати греблю Каховської ГЕС

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Росія
Володимир Зеленський
Херсон
Херсонщина
окупанти
Каховка
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