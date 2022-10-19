Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Окупанти знову брешуть. Вони заявляють, що Україна готує руйнування Каховської ГЕС і стверджують, що будуть затоплені значні території. Зараз вони виправдовують евакуацію з Херсонщини тим, що будуть зруйновані багатоквартирні будинки. Це дуже лякає. Оскільки якщо окупанти підуть на руйнацію греблі Каховської ГЕС, то це буде великою катастрофою", - пояснив Хлань.

Депутат Херсонської облради додав, що ЗСУ успішно знищують склади з боєприпасами окупантів.

"Замінувати та підірвати греблю Каховської ГЕС дуже складно. Наші Збройні сили України тримають під вогневим контролем всі позиції росіян. Можливо окупанти не матимуть навіть достатньої кількості вибухівки, щоб замінувати греблю Каховської ГЕС. До того ж сьогодні лише за ніч наші військові відпрацювали по 6 складах з боєприпасами росіян", - додав він.

18 жовтня колаборанти та російські окупанти оголосили про переселення мирного населення окупованої Херсонщини на лівий берег Дніпра з чотирьох регіонів

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