У РФ заявили про "непросту" військово-тактичну ситуацію в окупованому Херсоні, а колаборант Сальдо оголосив переселення цивільних на лівий берег Дніпра

Про це інформують росЗМІ.

Псевдокомандувач угрупування військ на окупованих територіях України Сергій Суровікін заявив про "підготовку масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС". Тому на Херсонщині російські окупанти оголосили виїзд населення.

"Подальші дії щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, що складається, вона непроста, не виключається прийняття непростих рішень. Є дані про можливість застосування київським режимом заборонених методів війни в районі міста Херсона, про підготовку масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС, по місту без розбору цілей", - сказав Суровікін.

Колаборант і так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про евакуацію жителів на лівий берег Дніпра, зокрема це стосується тих, хто проживає на території Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського регіонів.

"Існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв'язку з запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС і скидання води з каскаду електростанцій вище за Дніпром", - заявив Сальдо.

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