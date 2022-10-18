English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією У РФ заявили про "непросту" військово-тактичну ситуацію в окупованому Херсоні, а колаборант Сальдо оголосив переселення цивільних на лівий берег Дніпра

У РФ заявили про "непросту" військово-тактичну ситуацію в окупованому Херсоні, а колаборант Сальдо оголосив переселення цивільних на лівий берег Дніпра

18 жовтня, 2022 вiвторок
21:04
війна з Росією Володимир Сальдо

Колаборанти та російські окупанти оголосили про переселення мирного населення окупованої Херсонщини на лівий берег Дніпра з чотирьох регіонів

Про це інформують росЗМІ.

Псевдокомандувач угрупування військ на окупованих територіях України Сергій Суровікін заявив про "підготовку масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС". Тому на Херсонщині російські окупанти оголосили виїзд населення.

"Подальші дії щодо Херсона залежатимуть від військово-тактичної ситуації, що складається, вона непроста, не виключається прийняття непростих рішень. Є дані про можливість застосування київським режимом заборонених методів війни в районі міста Херсона, про підготовку масованого ракетного удару по греблі Каховської ГЕС, по місту без розбору цілей", - сказав Суровікін.

Колаборант і так званий губернатор Херсонської області Володимир Сальдо оголосив про евакуацію жителів на лівий берег Дніпра, зокрема це стосується тих, хто проживає на території Бериславського, Білозерського, Снігурівського та Олександрівського регіонів.

"Існує безпосередня небезпека затоплення територій у зв'язку з запланованим руйнуванням греблі Каховської ГЕС і скидання води з каскаду електростанцій вище за Дніпром", - заявив Сальдо.  

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

російська армія
Херсон
Херсонщина
окуповані території
окупанти
Читайте також:
Ліз Трасс
18 жовтня, 2022 вiвторок
Прем'єр Великобританії Ліз Трасс відмовилась йти у відставку
18 жовтня, 2022 вiвторок
На Київщині та Черкащині спрацювала ППО
17 жовтня, 2022 понедiлок
Найпопулярніший південнокорейський K-pop-гурт BTS призупиняє діяльність: музиканти підуть в армію
Київ
+15°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 40.02
    Купівля 40.02
    Продаж 40.79
  • EUR
    Купівля 38.44
    Продаж 39.5
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, вiвторок
18 жовтня
21:46
За день росіяни чотири рази обстріляли населені пункти Сумщини, є загиблі
21:27
світло
У Краматорську сталося аварійне відключення електроенергії
21:15
Лиман деокупація
У Лимані та Святогірську знищено понад 90% будинків від дій окупантів
21:13
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
21:11
Єнс Столтенберг
Ризик використання ядерної зброї РФ проти України є низьким, однак НАТО готове до різних сценаріїв, - Столтенберг
20:48
Фінляндія
Уряд Фінляндії отримав дозвіл від парламентських партій на будівництво паркану з Росією
20:44
Apple iPad
Apple представила новий iPad у чотирьох кольорах та з портом USB-С
20:20
Ігор Гіркін
Гіркін прибув на територію окупованої України, - розвідка
20:19
Олексій Резніков
Сподіваємося на рішення від ВПК Ізраїлю, - Резніков про заяви щодо зброї для України
20:13
НАТО
НАТО найближчими днями передасть Україні системи боротьби з дронами
20:08
OPINION
Ігор Гулик
Привид Пригожина
20:05
Прапор Литви
Глава МЗС Литви закликав запровадити санкції проти Ірану за постачання дронів до РФ
19:55
Урсула фон дер Ляйєн
Процес диверсифікації ЄС від постачання російського газу набув масованого прискорення, – Урсула фон дер Ляєн
19:54
путінська мобілізація
Окупанти мобілізовують працівників критичної інфраструктури РФ через втрати в Україні, - Генштаб ЗСУ
19:41
росія іран
Іран пообіцяв Росії додаткові дрони і ракети "земля-земля", - Reuters
19:37
окупанти рф орки
Окупанти завдали 9 ракетних і 10 авіаційних ударів та понад 10 разів стріляли з РСЗВ упродовж доби
19:35
Посилити голос акцій на підтримку України у світі: українці створили нову організацію "KLYCH"
19:21
На фото: актор Кевін Спейсі
Кевін Спейсі розплакався на суді у справі про зґвалтування: жалкує, що зізнався у гомосексуалізмі
19:15
світло
Під час піка навантажень споживання електрики в Україні зросло на 1,8%: Шмигаль закликав до максимальної економії
19:14
Авіація ЗСУ
ЗСУ впродовж доби вразили 15 місць скупчення ворогів, ППО, артилерію, склади боєприпасів і 5 крилатих ракет
19:11
Ексклюзив
санкції проти рф
Захід вирішив прибрати РФ з великої світової шахівниці, але поки не бачить її розвалу, - військовий експерт Черник
19:10
У Харкові шість російських ракет зруйнували склад з гуманітарною допомогою
19:00
Ексклюзив
Олександр Лукашенко виступає у Палаці незалежності. Мінськ, 2 липня 2022 року
Лукашенко боїться будь-яких озброєних білорусів, - член опозиційного уряду РБ Азаров
18:59
Оновлено
волонтери
Рада вдосконалила включення благодійників до Реєстру волонтерів. Законопроєкт готують до другого читання
18:57
Ексклюзив
Зима довга і ми повинні навчитися споживати електроенергію: поради, які побутові пристрої вимикати у пікове навантаження, - гендиректор YASNO Коваленко
18:54
Хімічна зброя
Рада підтримала за основу законопроєкт про хімічну безпеку та управління хімічною продукцією
18:44
На фото: актор Деніел Крейг
Зірка "Бонда" Деніел Крейг отримав лицарський орден від королівської родини
18:38
корупція
€22 млн за право будівництва метрополітену: НАБУ викрило екснардепа у спробі підкупу мера Дніпра
18:29
Ексклюзив
лукашенко з путіним
Путін за допомогою білоруського військового майна хоче розв'язати проблеми з мобілізованими, - військовий експерт Кузан
18:28
Ексклюзив
Українці з вибору
З цієї війни українська нація вийде сильною і посяде гідне місце у колі цивілізованих народів, - військовий експерт Черник
18:25
OPINION
Тетяна Мокріді
Маск - божевільний дивак-геній, для якого гроші — прості папірці
18:23
Польща
Польща планує зменшити допомогу українським біженцям
18:20
окупанти Маріуполь
Страти, катування, зґвалтування та багато іншого: Міжнародна комісія ООН виявила низку воєнних злочинів росіян в Україні
18:13
Ольга Сумська
Ольга Сумська без макіяжу показала, де ховається під час повітряних тривог
17:59
лукашенко путін
В ЄС погодили нові санкцій проти РФ та Білорусі, - ЗМІ
17:57
Ексклюзив
Вивезені з РФ до Туреччини бійці досі є у полоні, а звільнені будуть, коли повернуться до України, - сестра азовця Кротевича
17:46
Верховна Рада
Рада збільшила фінансування національної безпеки та оборони України ще на понад 386 млрд грн
17:45
світло
У Києві відновили електропостачання 83 тис. родин, які після ранкового обстрілу були без світла, - Кличко
17:30
Кирило Буданов
"До літа все має завершитися": Буданов спрогнозував тривалість війни, розпад РФ і виплату Україні репарацій
17:28
На фото: постер фільму "Супермен"
Продовження "Супермена", "Бетмена" та "Диво-жінка 3": у Warner Bros. розповіли про новинки всесвіту DC
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV