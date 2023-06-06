Підрив Каховської ГЕС може мати негативні наслідки для ЗАЕС, наразі ситуація контрольована, - Енергоатом
Вночі 6 червня 2023 року російські окупанти підірвали греблю Каховської ГЕС. Це може мати негативні наслідки для ЗАЕС, проте ситуація контрольована
Про це повідомили в telegram-каналі Енергоатому.
Відомо, що внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
"Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 08:00 рівень води становить 16,6 метра, і цього достатьно для потреб станції", - йдеться у дописі.
Також зазначається, що Енергоатом моніторить ситуацію і слідкує за діями рашистів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ.
У етері національного телемарафону начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ситуація залишається контрольованою.
"Не треба нагнітати ситуацію, працюють фахівці, аби уникнути наступної техногенної катастрофи. Ситуація контрольована", - сказала вона.
- У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, а президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони.
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