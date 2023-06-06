Про це повідомили в telegram-каналі Енергоатому.

Відомо, що внаслідок підриву рівень води в Каховському водосховищі стрімко знижується, що є додатковою загрозою для тимчасово окупованої Запорізької АЕС.

"Вода з Каховського водосховища необхідна для того, щоб станція отримувала підживлення для конденсаторів турбін і систем безпеки ЗАЕС. Зараз станційний ставок-охолоджувач наповнений: станом на 08:00 рівень води становить 16,6 метра, і цього достатьно для потреб станції", - йдеться у дописі.

Також зазначається, що Енергоатом моніторить ситуацію і слідкує за діями рашистів на ЗАЕС разом з іншими міжнародними організаціями, що присутні на станції, зокрема, МАГАТЕ.

У етері національного телемарафону начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ситуація залишається контрольованою.

"Не треба нагнітати ситуацію, працюють фахівці, аби уникнути наступної техногенної катастрофи. Ситуація контрольована", - сказала вона.