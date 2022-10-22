Херсонцям пояснили, як діяти у випадку підриву росіянами Каховської ГЕС

Про це повідомили в facebook Херсонської міської ради.

Днями президент України Володимир Зеленський повідомив, що, ймовірніше за все, Росія готує теракт на Каховській ГЕС.

Галина Лугова також зазначила, що у разі прориву греблі Каховської ГЕС для території Херсонської міської територіальної громади через 2 години почнеться катастрофічне затоплення.

"Рівень води в річці Дніпро після прориву може піднятися до 5 м. Максимальний рівень води буде досягнутий через 13 год. 48 хв. Час стояння піку повені - 3 год. 30 хв", - наголошують у відділі з питань цивільного захисту м.Херсон.

Також було опубліковано алгоритм дій, які потрібно виконати, якщо Росія наважиться на такий крок та спробує підірвати дамбу.

1. Вимкніть електроприлади, газові плити, візьміть документи, необхідні речі, запас їжі та питної води.

2. Громадянам, які проживають вздовж берегової лінії річок Дніпро та Кошова, необхідно направлятися у наступні безпечні райони:

мешканцям селища міського типу Антонівка піднятися до вулиць Горького та Антонівської;

мешканцям Дніпровського району піднятися до вулиці Херсонської (в район площі В’ячеслава Чорновола), шосе В’ячеслава Чорновола та вулиці Перекопської;

мешканцям Суворовського району піднятися до вулиць Гімназичної, Соборної та Грецької;

мешканцям Корабельного району, у тому числі Карантинного острова, піднятися до вулиці Качельної (вище площі Корабелів) та вулиці Полтавської;

мешканцям Карантинного острова, у разі неможливості евакуюватися на безпечну територію, піднятися на рівень третього поверху будівель;

мешканцям селища Зимівник піднятися в район міського цвинтаря;

мешканцям селища міського типу Комишани піднятися до вулиці Центральної;

мешканцям селища Приозерного піднятися вище вулиці Білозерської.

3. Надайте допомогу хворим людям та людям похилого віку. Сповістіть сусідів про небезпеку.