Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"

"Якщо росіяни наважаться підірвати греблю Каховської ГЕС, то більше буде підтоплений лівий берег Дніпра. Саме на цій ділянці розташована велика кількість російських військ. Зокрема командування та артилерія, яка обстрілює територію України на правому березі Дніпра. Тому підрив греблі та розливання води створює більшу загрозу для російських військ", - пояснив Згурець.

Експерт також додав, що підрив греблі Каховської ГЕС створює небезпечну ситуацію для функціонування Запорізької АЕС.

"Підрив греблі Каховської ГЕС не зупинить просування української армії, а більше ускладнить дії російського угруповання військ. Тому потрібно очікувати більш складних сценаріїв розвитку подій. Підрив греблі Каховської ГЕС також загрожує і Запорізькій АЕС. Оскільки вода потрібна для охолодження енергоблоків АЕС", - додав він.

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