Подоляк розповів, яким є справжній "план Суровікіна" щодо Каховської ГЕС

Про це він написав у твітері.

"1. Мінування дамби і трансформаторів. 2. Примусовий вивіз українців, переселення нелояльного населення до РФ. 3. Затоплення території, щоб зупинити контрнаступ та перекрити власний відступ. Росія готує техногенну катастрофу", - написав Подоляк.

Нагадаємо, РФ може підірвати Каховську ГЕС, прорив дамби затопить понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.

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