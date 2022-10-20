Подоляк розповів, яким є справжній "план Суровікіна" щодо Каховської ГЕС
Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив для чого росіяни замінували Каховську ГЕС і що це може їм дати
Про це він написав у твітері.
"1. Мінування дамби і трансформаторів. 2. Примусовий вивіз українців, переселення нелояльного населення до РФ. 3. Затоплення території, щоб зупинити контрнаступ та перекрити власний відступ. Росія готує техногенну катастрофу", - написав Подоляк.
- Нагадаємо, РФ може підірвати Каховську ГЕС, прорив дамби затопить понад 80 населених пунктів, включно з Херсоном.
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