Про це повідомляє офіційний сайт Мінагрополітики.

За попередніми оцінками, орієнтовно 10 тис. га сільськогосподарських земель на правобережжі, а також в декілька разів більше на лівому березі області, який зараз перебуває під тимчасовою окупацією - будуть затоплені.

Техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31 системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей.

Терористичний акт на Каховській ГЕС фактично залишив без джерела води 94% зрошувальних систем в Херсонській, 74% – в Запорізькій та 30% – в Дніпропетровській областях.

"Знищення Каховської ГЕС призведе до того, що поля на півдні України вже наступного року можуть перетворитися на пустелі. Без Каховського водосховища постраждають не лише аграрії та водокористувачі, а й джерела питного водопостачання населених пунктів. Негативні наслідки знищення Каховської ГЕС також будуть і для рибного господарства. Вже фіксується загибель риб, як молоді так і дорослих особин. Щойно закінчився період нересту і внаслідок падіння рівня води ікра висохне на змілілих ділянках", - пишуть в Мінагрополітики.

Фото: Мінагрополітики

Ще одна проблема - потрапляння і загибель прісноводної риби та інших біоресурсів у солоній воді Чорного моря. Чорноморська фауна від масивного напливу прісної води також може загинути.

"Внаслідок знищення Каховської ГЕС збитки для рибної галузі від загибелі лише дорослих особин можуть сягнути 95 тисяч тонн або близько 4 млрд грн. Всього, за попередніми розрахунками, збитки від загибелі усіх біоресурсів складуть до 10,5 млрд. грн. Негативні наслідки спустошення водних біоресурсів будуть прослідковуватись протягом кількох років поспіль, навіть при заповненні ложа Каховського водосховища найближчим часом. Оскільки поновлення кількісного та якісного складу популяцій риб, відновлення донних ценозів кормової бази потребує багато часу", - йдеться у повідомленні.

У Мінагрополітики наголосили, що усі дані наведені лише за попередніми оцінками.

Остаточні висновки можна буде зробити лише коли рівень води стабілізується.