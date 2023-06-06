Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, повідомляє Еспресо.TV.

"Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну й українців. Ми все одно звільнимо всю нашу землю. І кожен російський теракт збільшує тільки суму репарацій, які Росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитися на нашій землі", - сказав Зеленський.

Він подякував рятувальникам, військовим, представникам місцевих громад, регіонам, які допомагають людям з південних районів, затоплених унаслідок російського теракту.

"Влада на всіх рівнях робить усе, щоб урятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища. Кривий Ріг і вся Дніпропетровщина, міста й села Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя – хоч би як було важко, маємо допомогти людям", - наголосив Зеленський.

Президент запевнив, що весь світ знатиме про цей російський злочин екоциду.

"Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. І я вдячний усім лідерам і державам, усім народам і міжнародним організаціям, які підтримали Україну й готові допомогти нашим людям, нашим деокупаційним крокам", - продовжив Зеленський.

Він підкреслив, що лише повне звільнення української землі від російських окупантів гарантуватиме, що таких терактів більше не буде.

"Росія використовує все що завгодно для терору – будь-які обʼєкти. Держава-терорист повинна програти. Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що і з Криму їм доведеться втекти. Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне", - переконаний Зеленський.

Окремо президент відзначив героїв на Бахмутському напрямку.

"Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам! Дякую за рух уперед!" - сказав Зеленський.