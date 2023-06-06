Зеленський: Знищення РФ Каховської ГЕС свідчить, що окупанти усвідомили — з Криму доведеться втекти
Президент України Володимир Зеленський заявив, що знищення росіянами Каховського водосховища свідчить, що окупанти усвідомили неминучу втрату тимчасово окупованого Криму
Про це Зеленський заявив у вечірньому зверненні, повідомляє Еспресо.TV.
"Створена російськими терористами катастрофа на Каховській ГЕС не зупинить Україну й українців. Ми все одно звільнимо всю нашу землю. І кожен російський теракт збільшує тільки суму репарацій, які Росія виплатить за скоєні злочини, а не шанси окупантів залишитися на нашій землі", - сказав Зеленський.
Він подякував рятувальникам, військовим, представникам місцевих громад, регіонам, які допомагають людям з південних районів, затоплених унаслідок російського теракту.
"Влада на всіх рівнях робить усе, щоб урятувати людей і забезпечити питною водою тих, хто отримував її з Каховського водосховища. Кривий Ріг і вся Дніпропетровщина, міста й села Херсонщини, Миколаївщини, Запоріжжя – хоч би як було важко, маємо допомогти людям", - наголосив Зеленський.
Президент запевнив, що весь світ знатиме про цей російський злочин екоциду.
"Таке свідоме знищення російськими окупантами дамби та інших споруд ГЕС є екологічною бомбою масового ураження. Заради власної безпеки світові варто показати зараз, що Росії не зійде з рук такий терор. І я вдячний усім лідерам і державам, усім народам і міжнародним організаціям, які підтримали Україну й готові допомогти нашим людям, нашим деокупаційним крокам", - продовжив Зеленський.
Він підкреслив, що лише повне звільнення української землі від російських окупантів гарантуватиме, що таких терактів більше не буде.
"Росія використовує все що завгодно для терору – будь-які обʼєкти. Держава-терорист повинна програти. Той факт, що Росія свідомо знищила Каховське водосховище, яке критично важливе, зокрема, для забезпечення водою Криму, свідчить про те, що російські окупанти вже усвідомили, що і з Криму їм доведеться втекти. Україна поверне все своє. І примусить Росію заплатити за скоєне", - переконаний Зеленський.
Окремо президент відзначив героїв на Бахмутському напрямку.
"Молодці, воїни! 3-тя окрема штурмова бригада та 57-ма окрема мотопіхотна бригада – дякую вам! Дякую за рух уперед!" - сказав Зеленський.
- 6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, внаслідок чого її повністю зруйновано. Розпочалася евакуація мешканців районів, які почало затоплювати. Володимир Зеленський скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони. Детальний перебіг подій тут.
- Президент України провів засідання Ставки, на якому було розглянуто ситуацію на фронті, готовність до контрнаступу і підрив РФ Каховської ГЕС
- Також Зеленський заявив, що РФ замінувала дамбу ГЕС ще минулого року і Україна була готова до вибуху.
- Крім цього, Володимир Зеленський обговорив з очільником МАГАТЕ наслідки підриву Каховської ГЕС та ризики для ЗАЕС і запросив його в Україну.
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