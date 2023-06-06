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США готові розсекретити розвіддані щодо відповідальності РФ за підрив Каховської ГЕС, - NBC

6 червня, 2023 вiвторок
21:22
Війна з Росією Білий дім

Білий дім має розвіддані, які підтверджують відповідальність Росії за знищення греблі Каховської ГЕС - США готові поділитися ними з союзниками

Про це повідомляє NBC.

Телеканал з посиланням на інформацію двох офіційних осіб США та одного представника Заходу стверджує, що адміністрація президента США Джо Байдена має намір розсекретити частину розвідданих щодо відповідальності Кремля за підрив Каховської ГЕС для того, щоб поділитися ними з союзниками.

Як повідомило одне з джерел, поки що з'ясовуються причини наказу про підрив греблі, проте, найімовірніше, цим намагалися утруднити для ЗСУ переправу через Дніпро, а також навмисно створити велику гуманітарну проблему.

Що відомо про Каховську ГЕС

Російські загарбники захопили головну споруду Північно-Кримського каналу і Каховську ГЕС 24 лютого минулого року.

Каховська ГЕС розташована за 5 км від захопленої росіянами Нової Каховки. Забір води для розблокованого окупантами з початку вторгнення Північно-Кримського каналу проводиться саме в Каховському водосховищі.

Ця ГЕС - нижній й останній за рахунком (шостий) ступінь в каскаді Дніпровських водосховищ. Гідроелектростанція біля Нової Каховки забезпечує річне регулювання стоку Дніпра для того, щоб у південній частині України були електрика і вода.

20 жовтня 2022 року президент України Володимир Зеленський вже попереджав, що Росія готується влаштувати новий масштабний теракт — підірвати дамбу Каховської ГЕС у Херсонській області. Тоді ж він перерахував інші наслідки, якими загрожує підрив Каховської ГЕС та її дамби:

  • у небезпечній зоні опиняться сотні тисяч мешканців півдня України, які можуть постраждати від спровокованої повені
  • може бути зруйноване забезпечення водою значної частини півдня України та Криму
  • російський теракт може залишити Запорізьку атомну станцію без води для охолодження, адже вода для ЗАЕС береться саме з Каховського водосховища
  • загальні руйнівні екологічні, гуманітарні, техногенні наслідки такого теракту досягнуть масштабів "історичної катастрофи"

Пізніше очільниця Херсонської міської військової адміністрації Галина Лугова звернулася до херсонців у зв’язку з підготовкою Росією теракту на Каховській ГЕС. Вона публікувала алгоритм дій, які потрібно виконати у випадку підриву дамби водосховища.

  • У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, а президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони, адже затоплення загрожує 80 населеним пунктам.
  • Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначив, що окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, близько 11 ранку вода отримає критичний рівень.
  • За словами керівниці Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк, росіяни підірвали частину конструкції та використовують карту техногенного шантажу для того, щоб тиснути на Сили оборони, тиснути на Україну в цілому, не маючи сил вже більше чекати, звідки ж піде той контрнаступ. 

США
Каховська ГЕС
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