Гуменюк сказала, навіщо росіяни підірвали Каховську ГЕС

Про це під час телемарафону розповіла керівниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталії Гуменюк.

"Росіяни підірвали частину конструкції та використовують карту техногенного шантажу для того, щоб тиснути на Сили оборони, тиснути на Україну в цілому, не маючи сил вже більше чекати, звідки ж піде той контрнаступ. Зрозумівши, що накоїли, зараз самі евакуюються, тому що в першу чергу постраждає лівий берег, оскільки він географічно нижчий, і відповідно перша частина води, основне затоплення припаде саме туди", - сказала Гуменюк.

Нині в обладміністрації розгорнули техногенний штаб та надають відповідні рекомендації щодо дій для населення.

"З боку військового командування також пролунало попередження про те, що критичного рівня, за оцінками фахівців, вода може досягти приблизно за 5 годин. Чекати всі ці 5 годин не треба. Ви маєте вже усвідомлювати, що якщо ваша місцевість підпадає під зону затоплення, скоріш за все, необхідно евакуюватися вже. Взяти відповідні речі, документи, не піддаватися паніці та розуміти, що всі служби працюють і, звісно, їх зусилля будуть спрямовані на те, щоб якнайменше постраждало населення", - додала речниця.

Гуменюк також повідомила, що рашисти заглушують зв’язок, аби не було можливості попереджати населення, зокрема й на лівому березі Дніпра.