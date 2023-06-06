Близько 11 ранку очікуємо критичного підняття рівня води у річці Дніпро, - голова Херсонської облради Самойленко
Голова Херсонської обласної ради Олександр Самойленко зазначив, що окупанти підірвали дамбу Каховської ГЕС, близько 11 ранку вода отримає критичний рівень
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"Вночі відбувся підрив греблі Каховської ГЕС. На зараз ми маємо стрімке підвищення рівня води в річці Дніпро та у протоках. Вода прибуває, але прибуває повільно. Близько 11 ранку очікуємо підняття критичного рівня води. У Херсоні, в мікрорайоні Корабел, прогнозується до 3-3,5 метрів підняття рівня води", - зазначив Самойленко.
Голова Херсонської обласної ради також додав, що населені пункти Херсонщини готуються до евакуації.
"Є населені пункти на високому березі, тому евакуація може бути у сусідні села, щоб перечекати повінь. Закликаю усіх містян бути обережними та уникати місць, де є енергосистеми, щоб у разі підтоплення не було ураження струмом", - наголосив Самойленко.
- У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, а президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
36.83
Купівля 36.83Продаж 37.43
-
EUR
Купівля 39.6Продаж 40.5
- Актуальне
- Важливе