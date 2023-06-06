Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Вночі відбувся підрив греблі Каховської ГЕС. На зараз ми маємо стрімке підвищення рівня води в річці Дніпро та у протоках. Вода прибуває, але прибуває повільно. Близько 11 ранку очікуємо підняття критичного рівня води. У Херсоні, в мікрорайоні Корабел, прогнозується до 3-3,5 метрів підняття рівня води", - зазначив Самойленко.

Голова Херсонської обласної ради також додав, що населені пункти Херсонщини готуються до евакуації.

"Є населені пункти на високому березі, тому евакуація може бути у сусідні села, щоб перечекати повінь. Закликаю усіх містян бути обережними та уникати місць, де є енергосистеми, щоб у разі підтоплення не було ураження струмом", - наголосив Самойленко.

У вівторок, 6 червня, російськими окупаційними військами було здійснено підрив Каховської ГЕС. Розпочалася евакуація мешканців небезпечних районів, а президент України скликав екстрене засідання Ради безпеки та оборони

















