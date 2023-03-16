Про це в інтерв'ю ВВС розповів президент Енергоатома Петро Котін.

Він наголосив, що світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде нових ворожих обстрілів.

Котін зазначив, що нині генерація покриває всі потреби споживачів, адже активно працююють вітрові та сонячні електростанції.

"Найбільш напруженою була ситуація у зимові місяці. Ми їх пройшли. І та кількість енергоблоків, яка працювала взимку, зараз не потрібна. І тому зараз профіцит електроенергії в енергосистемі. Фактично атомні енергоблоки залишалися в роботі на максимальному рівні весь цей час", - пояснив президент Енергоатома.

"Пошкодження енергоструктури, які сталися, - це були пошкодження ліній і підстанцій, які з'єднують атомні станції з енергосистемою. Якщо цих пошкоджень не буде, то весь обсяг, який потрібен, можна буде забирати", - додав він.

За його словами, виведення блоків АЕС у ремонт – плановий захід, який зазвичай проводять улітку.

"Саме в той період, коли енергосистема споживає найменше електроенергії, коли є сонячна і вітрова енергія. І також є гідроенергія на наших водосховищах та гідроелектростанціях", - сказав Котін.

"Так і було заплановано з самого початку балансом споживання і виробництва електроенергії в енергосистемі України", - резюмував він.