В Україні почергово виводитимуть у ремонт блоки АЕС: в Енергоатомі сказали, чи призведе це до відключень світла
В Україні почергово виводитимуть у ремонт блоки АЕС, однак це не вплине на ситуацію в енергосистемі і не призведе до відключень світла в оселях громадян
Про це в інтерв'ю ВВС розповів президент Енергоатома Петро Котін.
Він наголосив, що світло в Україні більше не вимикатимуть, якщо не буде нових ворожих обстрілів.
Котін зазначив, що нині генерація покриває всі потреби споживачів, адже активно працююють вітрові та сонячні електростанції.
"Найбільш напруженою була ситуація у зимові місяці. Ми їх пройшли. І та кількість енергоблоків, яка працювала взимку, зараз не потрібна. І тому зараз профіцит електроенергії в енергосистемі. Фактично атомні енергоблоки залишалися в роботі на максимальному рівні весь цей час", - пояснив президент Енергоатома.
"Пошкодження енергоструктури, які сталися, - це були пошкодження ліній і підстанцій, які з'єднують атомні станції з енергосистемою. Якщо цих пошкоджень не буде, то весь обсяг, який потрібен, можна буде забирати", - додав він.
За його словами, виведення блоків АЕС у ремонт – плановий захід, який зазвичай проводять улітку.
"Саме в той період, коли енергосистема споживає найменше електроенергії, коли є сонячна і вітрова енергія. І також є гідроенергія на наших водосховищах та гідроелектростанціях", - сказав Котін.
"Так і було заплановано з самого початку балансом споживання і виробництва електроенергії в енергосистемі України", - резюмував він.
- Раніше в Міненерго заявили, що цієї зими Україна виграла битву з РФ на енергетичному фронті.
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