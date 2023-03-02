Україна планує до наступного опалювального сезону досягти децентралізації в енергетичній сфері: подробиці
Україна виграла битву з РФ на енергетичному фронті, в системі – профіцит потужності. Водночас готуватись до наступного опалювального сезону потрібно вже зараз
Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на форумі “Партнерство для трансатлантичної співпраці в галузі енергетики та клімату” (P-TECC) у Загребі, передає пресслужба Міненерго.
“Станом на сьогодні ми маємо профіцит в енергосистемі. Це дає нам відчуття, що ми справді виграли цю енергетичну битву ”, - сказав Галущенко.
Однак, за його словами, Україна має до наступного опалювального сезону досягти децентралізації генерації.
“Досягнути цієї мети нам допоможуть газові турбіни, які мають бути встановлені в різних регіонах країни, де є дефіцит генеруючих потужностей. Ми вже працюємо над цим питанням з нашими американськими партнерами”, - розповів міністр.
Також Україна планує зосередитись на розвитку відновлюваних джерел енергії - сонячної та вітрової генерації. Також передбачається модернізація системи передачі електроенергії, пошкодженої обстрілами окупантів.
У середньостроковій перспективі Україна розвиватиме і безвуглецеву атомну генерацію, яка цього опалювального сезону відіграла ключову роль, зазначив Галущенко.
- Унаслідок обстрілів 1 березня є пошкодження у мережах операторів системи розподілу на Полтавщині та Сумщині.
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