Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко під час виступу на форумі “Партнерство для трансатлантичної співпраці в галузі енергетики та клімату” (P-TECC) у Загребі, передає пресслужба Міненерго.

“Станом на сьогодні ми маємо профіцит в енергосистемі. Це дає нам відчуття, що ми справді виграли цю енергетичну битву ”, - сказав Галущенко.

Однак, за його словами, Україна має до наступного опалювального сезону досягти децентралізації генерації.

“Досягнути цієї мети нам допоможуть газові турбіни, які мають бути встановлені в різних регіонах країни, де є дефіцит генеруючих потужностей. Ми вже працюємо над цим питанням з нашими американськими партнерами”, - розповів міністр.

Також Україна планує зосередитись на розвитку відновлюваних джерел енергії - сонячної та вітрової генерації. Також передбачається модернізація системи передачі електроенергії, пошкодженої обстрілами окупантів.

У середньостроковій перспективі Україна розвиватиме і безвуглецеву атомну генерацію, яка цього опалювального сезону відіграла ключову роль, зазначив Галущенко.