Унаслідок ворожих обстрілів є пошкодження мереж на Полтавщині та Сумщині, – Укренерго
Енергетична ситуація в Україні стабільна. Однак унаслідок обстрілів 1 березня є пошкодження у мережах операторів системи розподілу на Полтавщині та Сумщині
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 19 день поспіль і наразі не прогнозується. Зросла доступна потужність в енергосистемі, що підвищує її операційну безпеку та зменшує ризики виникнення дефіциту", - йдеться в повідомленні.
Потреби споживачів покривають українська генерація та незначний імпорт, зазначили в компанії. Обленерго не отримували на сьогодні лімітів споживання. Однак у двох областях є мережеві пошкодження внаслідок обстрілів.
"Учора ввечері внаслідок обстрілу росіян є пошкодження у мережах операторів системи розподілу на Полтавщині та Сумщині. Бригади обленерго ведуть відновлювальні роботи", - розповіли в Укренерго.
- Станом на 1 березня складною була ситуація у прифронтових районах Донеччини, Дніпропетровщини та Херсонщини.
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