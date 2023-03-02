Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній вже 19 день поспіль і наразі не прогнозується. Зросла доступна потужність в енергосистемі, що підвищує її операційну безпеку та зменшує ризики виникнення дефіциту", - йдеться в повідомленні.

Потреби споживачів покривають українська генерація та незначний імпорт, зазначили в компанії. Обленерго не отримували на сьогодні лімітів споживання. Однак у двох областях є мережеві пошкодження внаслідок обстрілів.



"Учора ввечері внаслідок обстрілу росіян є пошкодження у мережах операторів системи розподілу на Полтавщині та Сумщині. Бригади обленерго ведуть відновлювальні роботи", - розповіли в Укренерго.