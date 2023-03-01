Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 18 днів і наразі не прогнозується. Споживання на рівні робочого дня. Потреба у електриці країни повністю покривається виробничими потужностями українських електростанцій і незначним обсягом імпорту з Європи", - йдеться у повідомленні.

За даними компанії, нині працюють усі види електростанцій.

"Відновлено роботу ще однієї з електростанцій, що збільшило доступну потужність в енергосистемі та відповідно її операційну безпеку. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів. Сезонно продовжує зростати генерація з відновлюваних джерел енергії", - розповіли в Укренерго.

Обленерго не отримували на сьогодні лімітів споживання. Водночас на Одещині енергетики проводять роботи для підвищення надійності живлення Одеси та району.

"Складна ситуація у прифронтових областях. Унаслідок обстрілів росіян є пошкодження у магістральних мережах на Дніпропетровщині, а також у мережах операторів систем розподілу у Донецькій та Херсонській областях", - розповіли в Укренерго й зазначили, що ремонтні роботи проводяться за відсутності небезпеки для самих енергетиків.