Унаслідок обстрілів пошкоджено мережі у трьох областях, – Укренерго
Дефіцит потужності в енергосистемі України відсутній уже 18 днів. Однак складною залишається ситуація у прифронтових областях, де обстрілами пошкоджено мережі
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній уже 18 днів і наразі не прогнозується. Споживання на рівні робочого дня. Потреба у електриці країни повністю покривається виробничими потужностями українських електростанцій і незначним обсягом імпорту з Європи", - йдеться у повідомленні.
За даними компанії, нині працюють усі види електростанцій.
"Відновлено роботу ще однієї з електростанцій, що збільшило доступну потужність в енергосистемі та відповідно її операційну безпеку. Інтенсивно працюють гідроелектростанції, які через водопілля мають багато ресурсів. Сезонно продовжує зростати генерація з відновлюваних джерел енергії", - розповіли в Укренерго.
Обленерго не отримували на сьогодні лімітів споживання. Водночас на Одещині енергетики проводять роботи для підвищення надійності живлення Одеси та району.
"Складна ситуація у прифронтових областях. Унаслідок обстрілів росіян є пошкодження у магістральних мережах на Дніпропетровщині, а також у мережах операторів систем розподілу у Донецькій та Херсонській областях", - розповіли в Укренерго й зазначили, що ремонтні роботи проводяться за відсутності небезпеки для самих енергетиків.
- Станом на 28 лютого складною була енергетична ситуація на Харківщині та Сумщині, де обстріли пошкодили мережі.
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