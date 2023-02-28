В Укренерго розповіли, в яких регіонах нині найскладніша ситуація з енергопостачанням
Станом на 28 лютого складною залишається енергетична ситуація на Харківщині та Сумщині, де обстрілами пошкоджено мережі й знеструмлено низку населених пунктів
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
За даними компанії, споживання електроенергії у вівторок – на рівні звичайного робочого дня. Дефіциту потужності немає.
"В енергосистемі працюють усі види електростанцій. Через водопілля активно працюють гідроелектростанції. Імпорт електроенергії незначний", - розповіли в Укренерго.
Там нагадали, що ввечері понеділка було відновлено живлення Одеси та Одеського району.
"Наразі Одесу заживлено за тимчасовими схемами, але до кінця тижня ми будемо працювати над підвищенням надійності, тож можливі невеликі обмеження", - підкреслили в Укренерго.
У компанії зазначили, що складною залишається ситуація у прифронтових областях, зокрема у Харківській та Сумській, де обстрілами пошкоджено мережі й знеструмлено низку населених пунктів.
"Мережеві обмеження в інших регіонах відсутні, ліміти до областей не доводилися", - резюмували в Укренерго.
- Раніше очільник Міненерго Герман Галущенко сказав, що якщо не буде нових ударів РФ, світло в Україні більше не вимикатимуть.
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