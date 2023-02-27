Майже вся Одеса через аварійне відключення без світла
На Одещині сталося аварійне відключення високовольтної лінії, внаслідок чого майже вся Одеса тимчасово залишилася без світла
Про це повідомила пресслужба компанії ДТЕК.
"Енергетики розпочнуть аварійно-відновлювальні роботи одразу після відбою повітряної тривоги", – йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район.
- Повідомлялося, що станом на 25 лютого другий тиждень поспіль в енергосистемі України немає дефіциту потужності, обмеження на споживання не запроваджені, однак є знеструмлення через обстріли Дніпропетровщини та Одещини.
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