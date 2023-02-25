Укренерго: на Одещині запровадили погодинні відключення світла, інші регіони - без обмежень на споживання електрики
Другий тиждень поспіль в енергосистемі України немає дефіциту потужності, обмеження на споживання не запроваджені, однак є знеструмлення через обстріли Дніпропетровщини та Одещини
Про це поінформували в Укренерго.
Фахівці ствердили, що нині в Україні споживання електрики дещо знижене, на рівні характерного для вихідного дня взимку. В енергосистемі відсутній дефіцит потужності вже другий тиждень поспіль, а всі види електростанцій працюють.
"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області", - ствердили в Укренерго та додали, що ведуться ремонтні роботи. Однак ще відключення можливі в разі погіршення погодних умов.
Укренерго не доводило мережеві обмеження до розподільників в областях, але в разі зростання споживання - можливі відключення.
"В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень", - додали в пресслужбі.
- Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Україна диверсифікувала постачання енергоресурсів та розв'язала проблему дефіциту в енергосистемі.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.24
Купівля 39.24Продаж 39.87
-
EUR
Купівля 41.09Продаж 41.97
- Актуальне
- Важливе