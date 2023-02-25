Про це поінформували в Укренерго.

Фахівці ствердили, що нині в Україні споживання електрики дещо знижене, на рівні характерного для вихідного дня взимку. В енергосистемі відсутній дефіцит потужності вже другий тиждень поспіль, а всі види електростанцій працюють.

"Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені ворожими обстрілами, є знеструмлення у прифронтових містах Нікополь та Марганець Дніпропетровської області", - ствердили в Укренерго та додали, що ведуться ремонтні роботи. Однак ще відключення можливі в разі погіршення погодних умов.

Укренерго не доводило мережеві обмеження до розподільників в областях, але в разі зростання споживання - можливі відключення.

"В Одесі все ще діють мережеві обмеження, викликані значним пошкодженням енергетичної інфраструктури. Тому для уникнення перевантаження обладнання, яке залишилося в роботі, застосовуються графіки погодинних відключень", - додали в пресслужбі.