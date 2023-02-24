Україна диверсифікувала поставки енергоресурсів і подолала дефіцит у енергосистемі, – Шмигаль

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду 24 лютого.

"Наш енергетичний фронт. Кібератаки з першого дня вторгнення. Обстріли з першого дня вторгнення. Окупація наших енергооб’єктів. Удари по нафтобазах. Удари по ТЕЦ, по ГЕС, по підстанціях, по газовій інфраструктурі. Ми подолали паливну кризу. Разом із бізнесом ми диверсифікували поставки та прибрали дефіцит", – сказав Шмигаль.

Окрім цього, за його словами, Україна накопичила достатньо газу та вугілля для проходження цієї зими. Шмигаль наголосив, що попри всі намагання агресора українська енергосистема працює.

"Попри сотні ракет та дронів. Попри весь російський терор. Наша енергосистема працює. Стабільна частота 50 Гц. Дефіциту електроенергії немає. ППО, енергетики, рятувальники. Їхній професіоналізм не дав Росії занурити нас у темряву. Ми вистояли. Ми пройшли цю зиму й починаємо підготовку до наступної", – додав Шмигаль.