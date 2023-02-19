Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується, - Укренерго
Дефіцит потужності в енергосистемі відсутній і не прогнозується, всі електростанції працюють згідно з командами диспетчерів Укренерго та графіками
Про це Укренерго повідомляє 19 лютого у telegram.
Зазначається, що споживання є найнижчим за весь тиждень, що є характерним для ранку неділі.
"Зростання споживання прогнозується ввечері та завтра на ранок. Зараз для енергосистеми є надзвичайно важливим уникати як пікових навантажень, так і провалів у споживанні. Просимо розподіляти користування енергоємними приладами впродовж доби", - зазначили у компанії.
Окрім цього, як підкреслили в НЕК, ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту в потужності в енергосистемі. Водночас у разі зміни ситуації та при зростанні споживання можливе застосування відключень. Заміри фактичного споживання будуть продовжені вже завтра.
Додається також, що відключення за графіком все ще вимушено застосовуються через мережеві обмеження в Одесі та Одеському районі. Також погодинні відключення можливі в окремих районах Києва та Київської області у зв’язку з проведенням обленерго ремонтних робіт.
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Без вихідних тривають ремонтні роботи на Одещині та в інших регіонах, де магістральні мережі неодноразово були атаковані ракетами та дронами росіян, зауважили в Укренерго.
У НЕК зокрема нагадали, що понад 10 ГВт основних встановлених потужностей наразі недоступні українській енергосистемі й перебувають під контролем росіян. Це найбільша в Україні та Європі Запорізька АЕС, а також Запорізька ТЕС, Луганська ТЕС, Вуглегірська ТЕС, Каховська ГЕС. Крім цього, на тимчасово захоплених росіянами територіях півдня також розташована більшість вітрових та сонячних електростанцій.
Крім АЕС, решта електростанцій – це ключові регулюючі потужності. Саме вони забезпечують покриття споживання у пікові ранкові та вечірні години, додали в Укренерго.
- Нагадаємо, раніше в Укренерго повідомляли, що можливості імпорту електроенергії в Україну збільшено до 700 МВт у будь-який час. Це дозволяє зменшити дефіцит потужності і, відповідно, обсяги обмежень.
- 13 лютого голова правління Укренерго заявив, що наразі стан енергосистеми кращий, ніж був останнім часом. Темпи її відновлення в Україні швидші за її руйнування.
- Ранком 18 лютого в Україні лунали повітряні тривоги: ДТЕК та глави адміністрацій попередили про екстрені відключення світла в столиці й декількох областях, після відбою їх скасували.
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