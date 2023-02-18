У Києві та декількох областях скасували екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки

Про скасування екстрених відключень електроенергії повідомили в ДТЕК.

"Екстрені відключення у Києві, на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині скасовуються", - ідеться в повідомленні.

Наголосили, що Одеська область повертається до графіків стабілізаційних відключень. Також нагадали, що в Києві та Київській області сьогодні можуть діяти відключення за графіком у зв'язку з ремонтними роботами.

У Дніпропетровській області графіки стабілізаційних відключень не застосовуватимуться.

Про можливі відключення електроенергії в Україні 18 лютого попередили ДТЕК та обласні адміністрації.

У ДТЕК ствердили, що через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовані екстрені відключення світла.

"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - поінформувала пресслужба.

Так, про превентивні обмеження попередили в Херсонській, Кіровоградській та Черкаській ОВА.