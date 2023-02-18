У Києві та декількох областях скасували екстрені відключення світла через загрозу ракетної атаки
Ранком 18 лютого в Україні лунали повітряні тривоги: ДТЕК та глави адміністрацій попередили про екстрені відключення світла в столиці й декількох областях, після відбою їх скасували
Про скасування екстрених відключень електроенергії повідомили в ДТЕК.
"Екстрені відключення у Києві, на Київщині, Одещині та Дніпропетровщині скасовуються", - ідеться в повідомленні.
Наголосили, що Одеська область повертається до графіків стабілізаційних відключень. Також нагадали, що в Києві та Київській області сьогодні можуть діяти відключення за графіком у зв'язку з ремонтними роботами.
У Дніпропетровській області графіки стабілізаційних відключень не застосовуватимуться.
Про можливі відключення електроенергії в Україні 18 лютого попередили ДТЕК та обласні адміністрації.
У ДТЕК ствердили, що через загрозу ракетної атаки у Києві, Київській, Одеській та Дніпропетровській областях застосовані екстрені відключення світла.
"Це вимушений превентивний крок, який дозволить уникнути значних пошкоджень енергетичної інфраструктури, якщо ворожі ракети досягнуть цілі", - поінформувала пресслужба.
Так, про превентивні обмеження попередили в Херсонській, Кіровоградській та Черкаській ОВА.
- Нагадаємо, раніше в Укренерго повідомляли, що можливості імпорту електроенергії в Україну збільшено до 700 МВт у будь-який час. Це дозволяє зменшити дефіцит потужності і, відповідно, обсяги обмежень
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