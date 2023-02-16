Україна наростила імпорт електроенергії з-за кордону, - Укренерго
Можливості імпорту електроенергії в Україну збільшено до 700 МВт у будь-який час. Це дозволяє зменшити дефіцит потужності і, відповідно, обсяги обмежень
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
"14 лютого європейське енргооб’єднання ENTSO-E прийняло рішення про збільшення технічної можливості імпорту електроенергії в Україну до 700 МВт у будь-який час. До цього максимально можливий імпорт з Європи становив 700 МВт вночі та 600 МВт в інші години доби", - йдеться в повідомленні.
"Це результат нашої спільної наполегливої роботи з європейськими колегами, які глибоко розуміють важливість імпорту для енергосистеми України і надають нам всебічну підтримку у цьому напрямі", - додали в компанії.
Там зазначили, що такі можливості наша країна отримала завдяки синхронізації української та європейської енергосистем, яку Укренерго здійснило 16 березня 2022 року уже після початку повномасштабного вторгнення РФ.
- За даними Міненерго, станом на 16 лютого в Україні вже п'ятий день поспіль відсутній дефіцит потужності, генерація електроенергії повністю забезпечує її споживання.
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