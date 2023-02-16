Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"14 лютого європейське енргооб’єднання ENTSO-E прийняло рішення про збільшення технічної можливості імпорту електроенергії в Україну до 700 МВт у будь-який час. До цього максимально можливий імпорт з Європи становив 700 МВт вночі та 600 МВт в інші години доби", - йдеться в повідомленні.

"Це результат нашої спільної наполегливої роботи з європейськими колегами, які глибоко розуміють важливість імпорту для енергосистеми України і надають нам всебічну підтримку у цьому напрямі", - додали в компанії.

Там зазначили, що такі можливості наша країна отримала завдяки синхронізації української та європейської енергосистем, яку Укренерго здійснило 16 березня 2022 року уже після початку повномасштабного вторгнення РФ.