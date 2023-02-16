Міненерго про енергетичну ситуацію в Україні: з'явився певний резерв потужності
Станом на 16 лютого в Україні вже п'ятий день поспіль відсутній дефіцит потужності, генерація електроенергії повністю забезпечує її споживання
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання, з‘явився певний резерв потужності. Більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС", - ідеться в повідомленні.
Водночас в Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, зазначили в Міненерго.
"Енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп‘янску та прилеглих районах, які напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів", - додали у відомстві.
- 15 лютого в ДТЕК заявили, що в Україні незабаром може знову виникнути дефіцит потужності.
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