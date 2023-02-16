Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Сьогодні генерація електроенергії продовжить забезпечувати її споживання, з‘явився певний резерв потужності. Більше половини електроенергії країни виробляють Рівненська, Південноукраїнська та Хмельницька АЕС", - ідеться в повідомленні.

Водночас в Одеській області у зв’язку з ремонтами мереж можливі стабілізаційні відключення, зазначили в Міненерго.

"Енергетики Харківської області менш ніж за добу завершили ремонтні роботи та відновили електропостачання у Куп‘янску та прилеглих районах, які напередодні було знеструмлено в результаті ворожих обстрілів", - додали у відомстві.