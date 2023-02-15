У ДТЕК заявили, що в Україні незабаром може знову виникнути дефіцит потужності
В енергосистемі України незабаром може знову виникнути дефіцит потужності, що призведе до відключень світла в домівках людей
Про це в ефірі телемарафону 15 лютого повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
За його словами, зараз в енергосистемі України не бракує потужності через сонячну погоду, яка сприяє роботі сонячних електростанцій, і через паводок, який спричинив високий рівень води в річках, на яких розташовані найбільші гідроелектростанції.
"Ситуація в енергосистемі покращилася через низку факторів, але її не можна назвати стабільною, тому що вже через деякий час у нас плануються регламентні роботи на деяких блоках атомної та теплової генерації, закінчиться повінь, тому ситуація змінюватиметься, і можливо, знову виникатиме дефіцит ресурсу", - сказав Сахарук.
- В енергосистемі України вже четверту добу немає дефіциту, мережеві обмеження діють лише на Одещині.
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