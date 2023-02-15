В енергосистемі України вже четверту добу немає дефіциту, мережеві обмеження діють лише на Одещині, – Міненерго
Станом на ранок 15 лютого в енергосистемі України немає дефіциту потужності. Вже четверту добу поспіль генерація дозволяє покрити всі обсяги споживання
Про це повідомила пресслужба Міненерго.
"Працюють усі 9 енергоблоків АЕС, забезпечуючи більше половини обсягів виробленої електроенергії в Україні. Сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел", - заявив очільник Міненерго Герман Галущенко.
При цьому він зазначив, що в Одеській області у зв’язку з ремонтами мережевої інфраструктури можливі стабілізаційні відключення.
Водночас через російські обстріли східної частини Харківської області та пошкодження електромереж знеструмлено Куп’янськ та прилеглі райони, зауважили. у відомстві.
- Раніше в Укренерго заявили, що темпи відновлення енергосистеми вищі за її руйнування.
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