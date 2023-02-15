Про це повідомила пресслужба Міненерго.

"Працюють усі 9 енергоблоків АЕС, забезпечуючи більше половини обсягів виробленої електроенергії в Україні. Сприятливі погодні умови цієї зими дозволяють потужно працювати гідрогенерації, зростають обсяги виробництва електроенергії з відновлюваних джерел", - заявив очільник Міненерго Герман Галущенко.

При цьому він зазначив, що в Одеській області у зв’язку з ремонтами мережевої інфраструктури можливі стабілізаційні відключення.

Водночас через російські обстріли східної частини Харківської області та пошкодження електромереж знеструмлено Куп’янськ та прилеглі райони, зауважили. у відомстві.