Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив під час телемарафону.

"Навіть можу сказати, що судячи з темпів відновлення, воно є швидшим, ніж темпи руйнувань. Це все може змінитися звичайно ж, тому не будемо розслаблятися. Але, якщо все йтиме як зараз, то все буде змінюватися на краще", - заявив він.

За його словами, наразі стан енергосистеми кращий, ніж був останнім часом.