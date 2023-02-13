Темпи відновлення енергосистеми України швидші за її руйнування, - голова правління "Укренерго"
Наразі стан енергосистеми кращий, ніж був останнім часом. Темпи її відновлення України швидші за її руйнування
Про це голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив під час телемарафону.
"Навіть можу сказати, що судячи з темпів відновлення, воно є швидшим, ніж темпи руйнувань. Це все може змінитися звичайно ж, тому не будемо розслаблятися. Але, якщо все йтиме як зараз, то все буде змінюватися на краще", - заявив він.
За його словами, наразі стан енергосистеми кращий, ніж був останнім часом.
- 11 лютого в Енергоатомі розповіли, що в енергосистемі стане на 1220 МВт більше, що має зменшити час відключень. Стало відомо, що вдалося запустити два енергоблоки на одній з атомних електростанцій.
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