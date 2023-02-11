В Україні запрацювали два енергоблоки АЕС: енергосистема додатково отримає 1220 МВт електроенергії

Міністр енергетики Герман Галущенко заявив під час етеру телемарафону, що Україні вдалося повернути в роботу два енергоблоки.

Стало відомо, що 11 лютого вдалося запустити два енергоблоки на одній з атомних електростанцій. За словами Галущенка, генерація дозволить скоротити дефіцит в енергосистемі. Він також очікує, що ефект від додаткових мегаватів побачать жителі України. Зараз головні проблеми в українській енергосистемі полягають у передачі згенерованої електроенергії та у самій генерації.

"Вчора була чергова масована атака, яка завдала шкоди як по генерації, так і по можливості передачі. На сьогодні завдяки запуску відповідних блоків ми істотно зменшуємо дефіцит у системі. Відповідно, це вплине на тривалість відключень", - пояснив міністр.

Окрім цього, в Енергоатомі також додали, що після завершення ремонту на енергоблоках генерація збільшилася на 1220 МВт. Про це стало відомо з telegram-каналу НАЕК "Енергоатом" 11 лютого.

Додається, що ремонт завершили за 38 діб. Він полягав у частковому перезавантаженні ядерного палива, середнього ремонту реактора та турбіни, а також у капітальному ремонті генератора. Наразі поступово нарощують потужності двох енергоблоків для виходу на номінальну швидкість.

"Вітчизняна енергосистема додатково отримає 1220 МВт електроенергії. Загалом АЕС на підконтрольній Україні території вже найближчими днями вироблятимуть близько 7700 МВт електроенергії", - заявив президент Енергоатому Петро Котін.